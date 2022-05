Horecagroothandel Metro in Middelkerke moet opnieuw de deuren sluiten na klacht van concurrent over parking

3 jaar geleden diende een concurrent al eens een klacht in tegen horecagroothandel Metro, omdat verschillende vergunningen niet in orde waren. Het heeft een jaar geduurd vooraleer de winkel in Middelkerke weer open mocht. Nu moet de winkel noodgedwongen opnieuw sluiten na een klacht van een andere concurrent over diezelfde parking. "Er zouden te weinig parkeerplaatsen zijn, maar er zijn er hier zeker 80", reageert burgemeester Jean-Marie Dedecker (Lijst Dedecker) verbaasd.

"Het bedrijf was 3 jaar geleden inderdaad niet in orde, maar daar hebben ze hard aan gewerkt. Ondertussen zijn alle vergunningen in orde gebracht", gaat Dedecker verder. "Wij hebben toen de nodige goedkeuringen verleend aan het bedrijf, alles is in orde. Maar tot mijn verbazing heeft één of andere rechter gezegd dat het bedrijf moet sluiten omdat er te weinig parkeerplaatsen zouden zijn. Enkel en alleen omdat de concurrenten schrik hebben van de horecawinkel, moeten er nu 35 mensen gaan stempelen. Dat vind ik schandalig."