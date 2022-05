Iggy, de Siberische Oehoe, is na anderhalf jaar weer bij zijn baasje in Diksmuide: "Hij is van onschatbare waarde"

Anderhalf jaar geleden ontsnapte Iggy, de Siberische Oehoe, uit zijn verblijf bij Dylan Bogaert (29) in Diksmuide. Hij was toen nog maar tien maanden oud. De afgelopen dagen was zijn gedrag wat veranderd. Hij liet zich wat dichter benaderen dan gewoonlijk. Een team van de brandweer kon de roofvogel uiteindelijk vangen op een terras in Koekelare. Zij brachten hem naar het vogelopvangcentrum in Oostende. "Hier zal hij nog een nachtje bekomen, want hij is wat verzwakt", zegt Claude Velter van het opvangcentrum.

"Het feit dat het dier zich liet pakken, dat is in feite al abnormaal. Dat wijst erop dat er iets mis is, maar het gaat om niets ernstigs. Wij zagen geen kwetsuren. Hij heeft ook geen abnormaal gewichtsverlies. Misschien heeft de oehoe iets verkeerds gegeten, zoals een rat, die rattenvergif binnen had. We zien dat wel vaker gebeuren."