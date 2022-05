Elke dag lopen in ons land 3 kinderen weg van huis, felle stijging na wegvallen coronabeperkingen

Child Focus behandelde in 2021 1.188 nieuwe verdwijningsdossiers, of meer dan drie per dag. In de meeste gevallen (867 dossiers) ging het over weggelopen jongeren. De meesten van die jongeren worden snel teruggevonden: 57 procent binnen de week en 91 procent binnen de maand.

Het aantal meldingen van weglopers lag ruim een vijfde hoger dan in 2020. De daling die er toen was, had te maken met harde coronalockdowns waardoor kinderen soms letterlijk vastzaten thuis of in de voorziening waar ze verbleven. "Eigenlijk haperde onze barometer toen", zo staat in het jaarverslag. "Want net nadien, samen met de versoepelingen, zagen we de cijfers plotseling weer drastisch stijgen."