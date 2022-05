Hoe verloopt leven in Kiev en Charkov nu? En kan Oekraïne meer gebied heroveren? Jan Balliauw geeft stand van zaken

"Maar het is een gemengd beeld", zegt Jan Balliauw. "In de Donbas boeken de Russen meer vooruitgang, weliswaar niet spectaculair én met grote verliezen. Severodonetsk is de laatste grote stad in de provincie Loegansk die de Russen gaan proberen te omsingelen. Als die stad zou vallen, dan is de hele provincie Loegansk in handen van Rusland en dan komt het doel van de Russische president Poetin om de hele Donbas te veroveren dichtbij. Nu al geeft Oekraïne toe dat Rusland 80 procent van de Donbas controleert."