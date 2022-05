Nederlandse auteur Jeroen Brouwers (82) overleden, bekend van "Geheime kamers" en "Bezonken rood"

Jeroen Brouwers werd in 1940 geboren in Nederlands Oost-Indië, het huidige Indonesië. Hij was nog maar 2 toen het Japanse leger het Nederlandse wingewest overrompelde, en de kolonisten opsloot in kampen, waarvan er enkele de vergelijking met de Duitse kunnen doorstaan. De kleine Jeroen kwam met zijn moeder, grootmoeder en zus eerst in het interneringskamp Kramat terecht, later in een vrouwenkamp in een buitenwijk van Batavia, nu Jakarta.

Hij was getuige van de mishandeling van zijn moeder. De grootmoeder overleefde de gevangenschap niet. Over die ervaringen schreef hij 3 boeken, die ook in één band verschenen, en vertaald werden in het Engels. Het gaat om "Bezonken rood" (1981) en later "Het Verzonkene" en "De Zondvloed". In zijn kindertijd kreeg hij difterie, of kroep, een ademhalingsziekte die hem zijn hele leven achtervolgde.