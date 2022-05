Jonge mama Laurence uit Sint-Denijs mag ziekenhuis verlaten na eetstoornis: "Na 4 maanden op de goede weg"

"De meeste eetstoornissen zijn onzichtbaar", legt Laurence uit. "Tegen iemand met anorexia zeggen dat ze wat meer moeten eten, maakt het dus alleen maar erger. Ik ben ook een boek aan het schrijven, gericht aan mijn kinderen en in de laatste hoofdstukken leg ik uit waarom ik 4 maanden niet thuis was om voor hen te zorgen. Ik leg uit dat het oké is om aan te geven dat het niet meer gaat, jezelf even op de eerste plaats te zetten en hulp te vragen. Dat is ook een mooie boodschap natuurlijk."

Haar verdere verhaal kun je volgen via de Instagrampagina van Laurence.