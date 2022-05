Jongeren van Heusden-Zolder gaan vissen met bejaarden: "Meer raakvlakken dan we dachten"

In totaal zijn 20 bewoners van het woonzorgcentrum mee aan het vissen. "Het klikt echt tussen de bewoners en de jongeren", zegt Nele Broekmans van Berckenbosch. "Dan komen er gesprekken los, over de mijn bijvoorbeeld. Als de rusthuisbewoner in de mijn gewerkt heeft en de jongere vertelt dan over zijn vader die ook in de mijn gewerkt heeft, komen de verhalen naar boven."

"Ze missen het contact met kinderen of jongeren ook", gaat Nele verder. "Er komen niet zoveel jonge mensen in het woonzorgcentrum en de connectie met jonge mensen is voor hen ook een deel om zich jong te voelen."