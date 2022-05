Journaliste van Al Jazeera doodgeschoten bij inval Israëlische leger op Westelijke Jordaanoever

Volgens de Palestijnse autoriteiten is Abu Akleh doodgeschoten door het Israëlische leger. Dat zegt dat zij pas geschoten hebben nadat ze onder vuur waren genomen door Palestijnse militanten. Wie de journalisten heeft geraakt, is niet duidelijk, luidt het. Ooggetuigen zeggen dat Abu Akleh herkenbaar was als journaliste en dat ze beschermende kledij droeg.



De laatste maand zijn de spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen opnieuw hoog opgelopen, na verschillende aanslagen in Israël en tegenreacties van het Israëlische leger. Vorige week nog vielen 3 doden en verschillende zwaargewonden bij een aanslag van Palestijnen in de stad El'ad.

Shireen Abu Akleh is een bekende journaliste van Al Jazeera. Ze werkt al meer dan 20 jaar voor de zender als verslaggever in Israël en de Palestijnse gebieden. Ze leverde ook bijdragen uit onder meer de VS, Turkije en Egypte.