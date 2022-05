Kikkers en salamanders lijden onder droogte: "Het gebrek aan water wordt problematisch"

De toestand van het dalende waterpeil is niet op alle plekken in Wortel-Kolonie even alarmerend. "Het niveau van het Brandven waar we nu staan (zie foto onderaan) is al danig gezakt maar het kan er nog mee door. Maar ook hier dalen de grondwatertafels. Dit ven is nochtans één van onze pareltjes", glundert Hoeymans terwijl nachtegalen en bonte vliegenvangers in de achtergrond baltsen.

"In dit ven zitten kamsalamanders, alpenwatersalamanders, kleine watersalamanders, bruine kikkers, bastaardkikkers, poelkikkers en gewone padden. Sinds vorig jaar roept hier ook de zeldzame boomkikker. Die hebben we met succes geherintroduceerd in Wortel-Kolonie."