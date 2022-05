Kortenaken geeft subsidies voor een groenere voortuin: 15 euro per vierkante meter 

Kiezelsteentjes vervangen door een gazon, of een bloemenperkje in plaats van klinkers. Voor zulke "verbouwingen" kan je in Kortenaken voortaan subsidies krijgen. Op die manier wil de gemeente haar inwoners stimuleren om hun voortuin te ontharden. "We willen onze gemeente vergroenen", zegt Griet Vandewijngaerden, schepen voor milieu. "Daarom wordt een subsidie verleend voor beplanting ter vervanging van verharde voortuinen."