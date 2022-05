Nieuwe lichting onderwijsambassadeurs in Kortrijk informeren anderstalige ouders over onderwijs

Kortrijk kent in totaal 34 onderwijsambassadeurs. Vorig jaar slaagde al een eerste lichting in de opleiding. Het gaat doorgaans om mensen met een migratieachtergrond die hun kennis en ervaring over het onderwijs in Vlaanderen in hun eigen taal doorgeven. Ze informeren en sensibiliseren of verwijzen gericht door naar bestaande organisaties. “Die onderwijsambassadeurs zijn zelf ouders van schoolgaande kinderen en kennen de drempels die anderstalige ouders of nieuwkomers moeten nemen binnen het Vlaams onderwijssysteem”, zegt De Coene.