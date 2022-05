Kortrijks burgerbudget verdeelt 100.000 euro onder 8 burgerinitiatieven

Grote winnaar was het Bosselke in Rollegem dat 28.750 euro kreeg toegekend. Het gaat om een klein, verdoken stukje bos achter het Rollegemse Buurthuis waar de initiatiefnemers een houten constructie zullen bouwen dat moet dienen als rustplaats, ontmoetingsplaats, podium, speelzone of buitenklas. “We zijn blij dat we als kleinere deelgemeente van Kortrijk toch in de prijzen vallen”, zegt een gelukkige Olivier Tombeur. “We zullen nu ons best doen om er een mooi plekje van te maken. En we zijn vooral blij dat Kortrijk dit initiatief is opgestart.”