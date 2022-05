Boer uit Bierbeek bouwt silo van 185.000 liter om regenwater op te vangen: "Droogte van laatste jaren is probleem"

Op de boerderij van Vanhulst wordt nu een silo gebouwd waar regenwater kan opgeslagen worden. "Als het regent stroomt het water van de goten van de varkensstallen in de gracht en dus kunnen we dat toch beter opvangen, dacht ik. In de silo kan 185.000 liter water. Van zodra de silo af is, kunnen we dat water gebruiken voor onze velden. Het is wel een hele investering maar op lange termijn is dit wel de oplossing om een mooi bloemenveld te creëren."