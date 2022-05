Landbouwers protesteren tegen stikstofakkoord in Oostkamp: "1 op de 3 jobs bedreigd"

Die toeleveranciers en andere bedrijven die de landbouwbedrijven nodig hebben, voelen de onzekerheid elke dag toenemen. "Ons bedrijf zit nog in een groeiende fase, maar nu staat eigenlijk alles on hold", zegt Lieven Delbaere, de zaakvoerder van Lely Center, marktleider op het gebied van automatisering in de melkveehouderij. "We trekken aan de alarmbel, omdat we niet weten welke impact het akkoord heeft op een bedrijf zoals het onze. We staan met onze rug tegen de muur. Het is niet zeker hoe we het einde van het jaar halen. We willen dat ze hogerop duidelijke richtlijnen geven."

Nog tot 18 juni kunnen er opmerkingen en bezwaren tegen de stikstofplannen van de Vlaamse regering ingediend worden. De landbouwsector nodigt deze maand lokale en bovenlokale mandatarissen uit op zogenaamde "wake-upcalls" om hen bewust te maken van het probleem. Eergisteren was er al een wake-upcall in Tielt. En volgende week is er nog eentje in Ieper.