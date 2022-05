Hasselt wil met afvalpop inwoners bewust maken van zwerfvuil

Zwerfvuil is een grote ergernis voor veel mensen, en toch zie je het overal. En dus start de stad Hasselt met een nieuwe bewustmakingscampagne, zonder iemand met de vinger te wijzen. En die campagne maakt gebruik van upcycling art, kunst gemaakt van afval dus. "Het zou eigenlijk beter zijn als die kunst niet zou bestaan," zo zegt schepen Laurence Libert (Open VLD), "maar we willen zo de Hasseltse neuzen nogmaals op de afvalfeiten drukken". De kunstwerken staan in etalages verspreid over de stad, aan de Gelatineboulevard, op het binnenplein van het Ursulinenhof en in de TT-wijk



Studenten van de PXL-MAD School of Arts hebben dan weer een levensgrote pop gemaakt van zwerfvuil. En die pop trekt vandaag door de stad. Laurence Libert: "Die gaat mee op pad om mensen aan te moedigen om vuilnis in de vuilnisbak te gooien, en niet op straat of in de berm."