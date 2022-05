Menen krijgt subsidie om het belfort elke dag open te stellen voor publiek

Het belfort van Menen is al langer één van de toeristische troeven van de stad, maar wordt nu pas écht uitgespeeld. Het belfort dateert van het einde van de 16e eeuw en is Unesco Werelderfgoed. In 2020 is gestart met de renovatie van het belfort. Een jaar en ruim één miljoen euro later, schittert het bouwwerk weer. Het belfort telt vier verdiepingen en is 33 meter hoog. In een normaal jaar trotseren zo'n 800 mensen de trappen om bovenaan te genieten van een prachtig uitzicht op de stad.

De stad krijgt nu een subsidie om het belfort nog meer toegankelijk te maken. Menen had daarvoor een dossier ingediend bij de provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Het gaat over een bedrag van 150.000 euro. Met dat geld wil de stad het belfort op elk moment van de dag publiek toegankelijk maken.