BEKIJK - Na vijf jaar eindelijk nog eens beiaardcantus in Leuven: "Groots en uniek"

“Het is de grootste cantus ter wereld, we zijn er heel trots op”, zei organisator Wouter Weerts vooraf. “Met 4126 deelnemers is de cantus helemaal uitverkocht. Er zijn ook 300 vrijwilligers op het terrein om alles in goede banen te leiden. We zijn met een grote delegatie om er echt iets heel fijn van te maken en hebben er veel zin in.” De beiaardcantus was heel snel uitverkocht en volgens Wouter leeft het ook echt bij de studenten: “Het heeft zoveel, niet alleen de culturele factor, want het wordt opgeluisterd door een beiaard, maar het is ook groots, mooi en uniek.”