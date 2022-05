Natuurpunt wil schapenstal in Averbode regulariseren: "Hopen dat rede en verstand zegevieren"

"Deze stal is overigens gebouwd in samenwerking met de Vlaamse Overheid en past binnen het beheersplan voor de heide", vult Delanoeije aan. "Deze toestand is eigenlijk louter het gevolg van een administratieve vergetelheid. Probleem is dat we dit moeten doen in deze hele stikstof-heisa, zeker nu het voortbestaan van de boerderij naast de abdij bedreigd is. Maar het zou ironisch zijn dat we deze vergunning niet zouden krijgen, terwijl we net aan natuurbeheer doen. Als we hem moeten afbreken, zullen we dat doen. Maar laten we hopen dat de rede en het verstand zegevieren", besluit Delanoeije.