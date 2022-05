Nieuw muntstuk voor de zorg voorgesteld in UZ Gent, als dank voor de inzet tijdens de coronacrisis

In het Universitair Ziekenhuis in Gent is een nieuw muntstuk van 2 euro voorgesteld dat speciaal voor de zorgsector is ontworpen om die te bedanken voor de inzet tijdens de coronacrisis. "Een zeer fijne erkenning", klinkt het bij hoofdarts Frank Vermassen. "Voor mij staat deze munt symbool voor de solidariteit tussen mensen."