Nieuwe aangepaste plannen voor de twee woontorens aan het Gentse Sint-Pietersstation

Het bedrijf Triple Living is niet bij de pakken blijven zitten en zocht contact op met de actiegroep om samen te kijken hoe ze de plannen konden aanpassen. " We hebben samen een ontwerp opgesteld en gaan akkoord met de bouw van twee woontorens van 60 meter hoog in plaats van de vooropgestelde 80 meter. Daarnaast is ook het idee om een hotel te bouwen afgewezen en komen er 10 procent minder appartementen", zegt Kristof Schellekens.