Nieuwe natuurbegraafplaats Gent nu al vaker gebruikt dan verwacht: "Tijd van alleen klassieke graven is voorbij"

Al 9 keer is gebruik gemaakt van de natuurbegraafplaats die Gent in september 2021 opende in deelgemeente Drongen. “Dat is dubbel zoveel als we verwacht hadden, mensen zijn duidelijk bezig met andere manieren om begraven te worden”, verklaart schepen Isabelle Heyndrickx (CD&V). Op de begraafplaats mogen enkel biologisch afbreekbare urnen of kisten gebruikt worden.