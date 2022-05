Nieuwe uitbaters voor horecazaak op domein Schoonhoven Aarschot

Team Schoonhof bestaat uit Tom Herbots, zijn zoon Jeroen, dochter Elke en Annelore Wuyts. Zij zullen vooral werken met seizoensgebonden streekproducten. "We zijn blij dat we dit team gevonden hebben, ze hebben er echt zin in", zegt schepen van Aarschot Bert Van der Auwera (Open VLD). "Ze kunnen zeker al het komende anderhalf jaar de pop-up zaak uitbaten. We willen zoveel mogelijk mensen naar het domein lokken, en de beste manier daarvoor is een plek creëren waar je samen kan eten en drinken."