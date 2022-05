Nieuwpoort kiest voor nieuw stadskantoor pal in historisch centrum

Al meer dan tien jaar wordt er in Nieuwpoort gediscussieerd over de bouw van een nieuw stadskantoor. Struikelblok was steeds of er nu buiten of binnen dat historisch centrum moest worden gebouwd. Die knoop werd vandaag doorgehakt. Het stadskantoor komt in het centrum, nagenoeg in de tuin van de geklasseerde pastorie. "Die keuze is goed voor ons sociaal weefsel", legt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) uit. "Maar het is ook belangrijk voor de lokale economie, de tweedeverblijvers en de bezoekers aan onze stad."

Het kantoorgebouw moet een geheel vormen met de al bestaande historische gebouwen, die elk van hen een nieuwe functie krijgen. "Het nieuwe gebouw heeft door zijn vorm een iconisch karakter en vormt een unieke landmark aan de kust", meent Vanden Broucke.