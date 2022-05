Passagiers ontvangen vlak voor opstijgen foto's van vliegrampen op hun smartphone, waarschijnlijk misplaatste grap

Aangenomen wordt dat de verdachten bij wijze van wansmakelijke grap de crashfoto’s hebben verstuurd via AirDrop. Dat is een functie op Apple-toestellen waarmee je lokaal bestanden naar andere Apple-toestellen, bijvoorbeeld iPhones, kan sturen. De verdachten riskeren tot drie jaar cel wegens het verspreiding van valse informatie.



Nadat de nodige controles van het vliegtuig en de bagage waren uitgevoerd, kregen de ruim 160 passagiers van het vliegtuig te horen dat ze opnieuw aan boord van het vliegtuig konden gaan of in Israël konden blijven als ze dat wilden. Het vliegtuig is uiteindelijk met vijf uur vertraging opgestegen richting Istanboel.