Queen kan nieuw -aan haar opgedragen- dessert proeven nu ze 70 jaar op troon zit, Regula Ysewijn zat mee in jury

"Het is in Groot-Brittannië een traditie om gerechten en desserten te creëren ter gelegenheid van de kroning of het jubileum van een monarch", legt jurylid Regula Ysewijn (foto hieronder), die bij ons vooral bekend is van "Bake off Vlaanderen" en van haar boeken zoals "Pride and pudding" en het "Brits bakboek", uit aan VRT NWS.



"Om het Britse volk te verbinden en hen te betrekken bij deze 70e verjaardag van de Queen op de troon, is het idee ontstaan om een wedstrijd te organiseren om een volgend koninklijk gerecht te kiezen. Zo'n Jubilee Pudding is iets iconisch Brits. De wedstrijd was meteen een groot succes, ik geloof dat zo'n 5.000 Britten een recept hebben ingestuurd, da's echt veel. De respons was overweldigend."