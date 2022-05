Politiedrone bewijst vrijwel meteen zijn nut in Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise

Het is niet de bedoeling dat de drone permanent in de lucht hangt. "Dat kan ook niet, want we hebben niet altijd een piloot ter beschikking", legt Meert uit. "Voorlopig is het de bedoeling om het toestel preventief in te zetten. Bijvoorbeeld voor overlast, verstoring van de openbare orde, grootschalige evenementen of betogingen, bepaalde gerechtelijke opdrachten, verkeersgerelateerde zaken (ongevallen en overtredingen), vermiste personen, milieuovertredingen en bouwovertredingen. Maar als er een piloot beschikbaar is, kunnen we de drone natuurlijk wel snel inzetten, bijvoorbeeld op vraag van de brandweer", besluit de politiechef.