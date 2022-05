Eerste dakloze jongere trekt in tiny house dat 2 vzw's en school in Brugse Poort in Gent hebben gebouwd

In Gent is de eerste jongere in het tiny house getrokken dat op het terrein staat van De Meubelfabriek in de wijk Brugse Poort. Het is de eigen noodwoning van vzw aPart, die met en voor jongeren en jongvolwassenen werkt. “Zo’n noodwoning vinden op de privémarkt is alsmaar moeilijker, zeker voor daklozen met een heel laag leefloon”, zegt Laura van de vzw.