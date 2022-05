Recente vulkaanuitbarsting op Tonga had effecten tot in de ruimte, zo blijkt uit satellietgegevens

Dergelijke omkeringen zijn niet ongewoon, maar ze worden dan veroorzaakt door geomagnetische stormen, tijdelijke storingen in de magnetosfeer van de aarde die veroorzaakt worden door storingen in het ruimteweer. Bovendien was dit de krachtigste omkering die Swarm heeft waargenomen sinds de lancering van de drie satellieten in 2013, op één grote geomagnetische storm in 2015 na.

"Het is erg verrassend te zien dat de elektrojet zo drastisch omgekeerd wordt door iets dat op het oppervlak van de aarde gebeurd is", zei Joanne Wu, een natuurkundige aan de University of California, Berkeley en een mede-auteur van de studie. "Dit is iets dat we tot nu enkel gezien hebben bij krachtige geomagnetische stormen, die een vorm van ruimteweer zijn dat veroorzaakt wordt door deeltjes en straling van de zon".