Stad Leuven wil aantal laadpalen voor elektrische voertuigen flink optrekken

"Om deze uitdaging het hoofd te bieden gaan we samenwerken met de Vlaamse Overheid, zowel om de potentiële locaties voor laadinfrastructuur in kaart te brengen als voor het installeren van de laadpalen", vult Dessers aan.

"We gaan voor Leuven en heel het gebied rond de stad één concessie uitschrijven. Eén bedrijf zal dus in het hele gebied laadpalen plaatsen, en dat zal ook gebeuren op de plaatsen die wij willen. Voor Leuven zelf betekent dat dat we mikken op ongeveer 2.000 openbare laadpalen. Die zullen we niet kriskras in de stad zulke palen gaan plaatsen. We zullen dat aansturen op basis van de vraag die er in de wijken bestaat. En we moedigen uiteraard ook aan dat mensen thuis een eigen laadpunt plaatsen."