"Superieure geest", "ongelooflijke stijl en taalbeheersing": cultuur en politiek rouwen om dood Jeroen Brouwers

Ook schrijver Tom Lanoye denkt vol bewondering terug aan Jeroen Brouwers. "We kijken naar een heel straf en bijzonder schrijversleven, wat hem tot een van de belangrijkste auteurs van de laatste tijd heeft gemaakt", zegt Lanoye aan VRT NWS. "Het was iemand van het grote gebaar, de duidelijke taal en - als het nodig was - de karwats."

Lanoye is ook geïnspireerd door Brouwers. "Het is iemand die toont wat mogelijk is met het Nederlands, als je wil schrijven. In die zin heeft hij bijzonder veel mensen geïnspireerd." Volgens Lanoye had Brouwers "een ongelooflijke stijl en beheersing van het Nederlands".