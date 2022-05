Tientallen dode vissen in vijver van Fort 5 in Edegem: "Mysterie, bij laatste metingen was waterkwaliteit goed"

Toch worden er zuurstofpompen in het water gezet. Want door de aanhoudende droogte kan het zuurstofpeil in het water gezakt zijn. "Wellicht haalt het niets uit, maar we nemen het zekere voor het onzekere", licht Metsu toe. "De pompen zijn op dit moment defect, maar we gaan dat probleem zo snel mogelijk verhelpen. Dan zullen we zien of het zuurstofpeil al dan niet voldoende was."