Treinverkeer tussen Brussel en Gent al urenlang sterk verstoord na ongeluk

In de vooravond is een persoon aangereden door een trein ter hoogte van Oordegem, in Oost-Vlaanderen. Daardoor moest het treinverkeer volledig worden stilgelegd op de snelle spoorverbinding tussen Gent en Brussel. Alle treinen moeten rijden via de "klassieke" spoorlijn, die vooral door stoptreinen wordt gebruikt.

De grotere drukte leidt tot vertragingen, bevestigt Thomas Baeken van Infrabel. "Wegens de beperkte capaciteit van de lijn zullen er ook afschaffingen zijn." Op de website van spoormaatschappij NMBS is te zien dat er in beide richtingen vertragingen van 20 tot 45 minuten zijn.

Infrabel verwacht dat de hinder de hele avond duurt en pas tegen morgenochtend opgelost zal zijn.