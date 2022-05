Nieuw bier Triple Soleil uit Waasland wint een dubbel gouden medaille op de European Beer Challenge in Londen

Deze week kwam dan de kers op de taart. Triple Soleil werd in Londen gelauwerd met een dubbel gouden medaille op de European Beer Challenge 2022, in de categorie ‘Tripel bier’. “Meedoen aan de competitie was echter geen sinecure,” vertelt brouwer Wim. “We hebben op drie manieren moeten proberen om ons bier in Engeland te krijgen want er zijn heel wat restricties om alcoholische drank per post te versturen. We moesten het wel versturen, want wij zijn amateurbrouwers en hebben alle vier een fulltime job. We waren dus zelf niet bij de jurybeoordeling. Maar uiteindelijk is het toch gelukt om een sixpack in Londen te krijgen”.

De jury beoordeelt het bier op verschillende criteria: smaak, kleur, aroma’s en schuimkraag. Per twee onderdelen krijg je een gouden medaille. “Wij wonnen op de vier onderdelen vandaar dubbel Goud” besluit de fiere brouwer. “En ondanks deze award gaan we onze job zeker niet opzeggen. Dat is nooit de bedoeling geweest, voor ons is het voldoende wanneer we ergens op een terrasje zitten en de mensen zien genieten van ons bier”.