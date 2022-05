Twee fietsendieven op heterdaad betrapt aan station Mechelen

De lokale politie Mechelen-Willebroek heeft donderdag twee fietsendieven op heterdaad betrapt. Dat raakte nu pas bekend. De politie kreeg een melding over twee mannen die zich verdacht gedroegen aan de fietsenstalling bij het station. Ze probeerden nog te vluchten, maar de politie kon hen vatten. Een van de mannen had al eerder fietsen gestolen in Mechelen.