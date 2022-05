Twee prinsessen in Oxford: Elisabeth sluit zich (voor het eerst) bij tante Astrid aan tijdens economische missie

Voor rector Rik Van Walle van de UGent is het belangrijk dat ook de Vlaamse regering en minister-president Jan Jambon (N-VA), die ook naar Oxford is gekomen, een duwtje in de rug kunnen geven. "We rekenen erop dat de Vlaamse regering er bij de Europese Unie kan op aandringen om de Britse universiteiten mee aan boord te houden."

Minister-president Jambon antwoordt daarop dat het hem hier vooral te doen is om de dialoog gaande te houden. "Hier wordt niet op politiek niveau gepraat. Dat moeten we doen, maar het is natuurlijk niet makkelijk om als deelstaat met de Britse regering te gaan praten, als die zich nu eerst richt tot andere landen, zoals het Gemenebest."