Dag van de waarheid voor Jérémie: wat zijn z'n kansen en wie zijn de concurrenten in 2e halve finale Songfestival?

Ook stemcoach Ariadne van den Brande is naar Turijn afgezakt om de Belgische Songfestivalkandidaat te begeleiden. “Een zanger is als een sportman, dit is echt topsport. Er komt heel veel stress bij kijken want iedereen verwacht topprestaties. Dat instrument moet dus goed zitten", klinkt het.

En dat is zeker nodig voor "Miss you", het liedje van Jérémie. “Hij heeft een moeilijk nummer. Het is echt hoog voor een man, do#5, E5... Dat zijn behoorlijk hoge noten en dan moet die stem wel goed zitten", aldus Van den Brande. "Maar ik heb er absoluut vertrouwen in. Jérémie is een prachtige zanger", besluit ze.