UGent stelt eerste zelfrijdende elektrische racewagen voor

UGent-studenten ontwikkelden in het verleden ook zonnewagens. Daarbij was het de bedoeling om een zuinige wagen te maken met weinig weerstand, maar dat geldt niet voor dit model. "Deze racewagen is eigelijk ontworpen om zo snel mogelijk te kunnen optrekken", vertelt Yarne. "Het is de bedoeling om in een zo snel mogelijke tijd een parcours te kunnen afleggen."