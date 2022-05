Vader van omgekomen brandweerman: "Ik kan tegen zijn kinderen toch niet zeggen dat hij gestorven is door kattekwaad"

Guido Smulders, de vader van de omgekomen brandweerman Benni, is altijd blijven ijveren om te weten te komen wat er die nacht van 10 op 11 augustus 2019 is gebeurd in het bewuste pand. Toen de raadkamer eind vorig jaar de eigenaar van het pand buiten vervolging stelde, ging hij daartegen in beroep omdat volgens hem niet alle elementen onderzocht waren. Tijdens dat beroep vernam hij dat er nieuwe elementen waren, en gisteren kreeg hij dan van de politie te horen dat er verdachten waren opgepakt.

"We hadden de zaak zeker nog niet losgelaten, maar hadden anderzijds ook niet verwacht dat er nu nog een doorbraak zou komen. Ze hebben trouwens schuld bekend en hun verklaring ondertekend. Maar ik heb altijd gezegd: ik moet weten wat er gebeurd is, ik wil dat de schuldigen gekend zijn. Dat ben ik blijven herhalen tegen onze advocaat. De familie van het andere slachtoffer heeft mij daar ook altijd in gesteund. We zouden blijven doorgaan tot we niet meer konden."