Twee weken na heisa over misbruik met kaars: programma "Vandaag inside" keert terug, mét Johan Derksen

De Nederlandse televisiezender SBS gaat het programma "Vandaag inside" weer uitzenden. Vaste gast Johan Derksen die in opspraak was gekomen, zal ook aan tafel aanschuiven. Dat bevestigt hij zelf, schrijft de Nederlandse omroep NOS. "Vandaag inside" was stilgelegd, nadat Derksen in het programma had bekend dat ie ooit betrokken was bij een verkrachting. Later zwakte hij dat verhaal af.