Inwoners Wetteren kwaad om afgezaagde houtblokken op kerkhof in deelgemeente Massemen

In Wetteren is opschudding ontstaan omdat er op het oude kerkhof van deelgemeente Massemen afgezaagde houtblokken op de graven liggen. Het gaat om afgezaagde stukken die de gemeente in eerste instantie niet wegkreeg. Uiteindelijk kreeg het toch de toestemming van een buurtbewoner om een container te plaatsen op zijn aanpalende oprit, daardoor kunnen de stukken vandaag nog weggehaald worden.