Vrouw in El Salvador krijgt 30 jaar gevangenisstraf voor moord na miskraam

In het Latijns-Amerikaanse land El Salvador is een vrouw tot 30 jaar cel veroordeeld voor moord na haar miskraam in 2019. El Salvador heeft één van de strengste abortuswetten in de wereld, vrouwen moeten er bewijzen dat hun miskraam of vroeggeboorte "spontaan" is gebeurd. Dit is meestal onmogelijk, waardoor de vrouwen veroordeeld worden op basis van moord en een celstraf tot 40 jaar kunnen krijgen.