VS-Senaat stemt tegen voorstel om recht op abortus federaal te regelen

In de Verenigde Staten heeft de Senaat een voorstel van de Democraten weggestemd om het recht op abortus in een federale wet te verankeren. Dat is geen verrassing, want de Democraten moesten 60 ja-stemmen proberen te krijgen, terwijl 50 van de 100 senatoren Republikeins zijn. Het voorstel werd weggestemd door 51 senatoren, onder wie dus ook één Democraat.