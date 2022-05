Spaarrekening, vastgoed, aandelen of goud? Zo kan je je geld het beste laten renderen nu leven duurder wordt

In vergelijking met een jaar geleden is het leven ruim 8 procent duurder geworden. Dat voelen we allemaal als we inkopen gaan doen, aan een tankstation stoppen of onze energie-afrekening krijgen. Tegelijkertijd is het gedaan met de lage rentevoeten. Wie over 20 jaar wil lenen, betaalt nu al ruim de helft meer rente dan in januari.