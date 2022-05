Werken gestart voor nieuw bedrijvenpark, rotonde en fietssnelweg aan Diepenbekerweg in Hasselt

"Er komen ook extra bufferbekkens in het gebied", zegt Laurence Libert. "Want we hebben vorige zomer gemerkt dat de huidige voorzieningen niet voldoende zijn. We gaan daarom de capaciteit van de bufferbekkens verviervoudigen om de wateroverlast voor omwonenden te verminderen. We hebben trouwens enkele weken geleden nog een info-avond gehad met de bewoners over de werken die op stapel staan."