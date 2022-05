De journalist die miljoenen Arabieren bereikte: dit was Shireen Abu Akleh, die stierf tijdens haar verslaggeving

Maar ook tijdens elk daaropvolgend conflict tussen Israël en Palestina, tijdens de oorlogen in de Gazastrook in 2008, 2009, 2012, 2014 en 2021, en tijdens de oorlog in Libanon in 2006 stond ze aan de frontlinie. "Ze was een pionier, een bron van inspiratie voor ons allen", zeggen collega's van Al Jazeera.

"Ze was een moedig journalist", vertelt Givara Budeiri, voormalig journalist van Al Jazeera. "Ze ging nooit een opdracht uit de weg en was nooit bang. Behalve om bovenop hoge gebouwen te staan."

(lees verder onder de foto)