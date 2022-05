Oekraïense president Zelenski meldt succes(jes), maar waarschuwt voor “buitensporige emoties”

In zijn dagelijkse videoboodschap meldde president Zelenski dat zijn soldaten 4 dorpen in de omgeving van Charkov op Rusland veroverd hebben. Zelenski maakt zich sterk dat de Russische troepen in het noordoosten geleidelijk naar de grens teruggedrongen zullen worden. Tegelijkertijd waarschuwt Zelenski dat er voor "buitensporige emoties" geen plaats is. "We mogen geen buitensporige morele druk creëren, waarbij er elke week of zelfs elke dag overwinningen verwacht worden."