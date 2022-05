Ziekenhuis Netwerk Antwerpen zoekt nieuw personeel via jobmarkt: 232 vacatures in te vullen

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is op zoek naar nieuw personeel en organiseert daarvoor donderdag een jobmarkt in het nieuwe ziekenhuis Cadix aan park Spoor Noord in Antwerpen. De jobdag wordt georganiseerd om 232 vacatures op 8 ZNA-sites in te vullen. “De belangstelling is groot: van de 600 plaatsen zijn er al 500 ingenomen”, zegt Tom Van de Vreken van ZNA bij Radio 2 in Antwerpen.