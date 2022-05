Oud stadion in Zottegem moet tweede leven krijgen als multifunctionele sport- en recreatiesite

Het totale kostenplaatje van het project bedraagt zo'n 9 miljoen euro, daarvan neemt de stad 3 miljoen euro voor eigen rekening. Voor de rest van de kosten rekent de stad op de Vlaamse overheid, maar ook op de Zottegemse sportclubs. Hoe en of de clubs die investering gaan doorrekenen aan hun leden, moeten ze zelf bepalen, zegt de schepen. "We stellen vast dat het lidgeld bij onze clubs momenteel aan de lage kant is. Daar kan eventueel verandering in komen wanneer ze in een modernere accommodatie spelen."

Binnenkort start er een openbaar onderzoek. Als alle procedures en vergunningen rond zijn, kan de nieuwe site over twee jaar in gebruik worden genomen.