Zweden en Verenigd Koninkrijk beloven elkaar militaire steun als ze worden aangevallen

"In crisistijden wordt samenwerking nog belangrijker", stelde de Zweedse premier Magdalena Andersson op een persconferentie met de Britse premier Boris Johnson. Die laatse is op bezoek in Zweden voor overleg over een eventuele Zweedse en Finse toetreding tot de Westerse militaire alliantie NAVO. Sinds Rusland in Oekraïne is binnengevallen, is die vraag in beide landen pertinenter geworden.