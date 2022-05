Brouwerij verliest 1.500 liter bier door problemen met waterleiding in Ruddervoorde

Het mislukte bier zal samen met de dienst accijnzen vernietigd worden. "Het probleem is dat het bier in de tank moet blijven tot de dienst is langsgekomen, zodat ze ons kunnen controleren. Hierdoor draaien we zeker nog 2 weken verder op slechts de helft van de capaciteit", zegt Levi Høgenhall van de brouwerij. "Op dit moment produceren we bier om de voorraad van komende zomer aan te sterken. Met het bier dat we nu kwijt zijn, lopen we heel wat geld mis. In totaal zo'n 8.000 euro."

"De problemen zijn intussen weer opgelost", zegt Jan Van der cruysse, de woordvoerder van de Watergroep. "Er waren 2 problemen. Er was een waterlek bij de aanvoer, maar tegelijkertijd waren er geplande werken bezig aan verschillende leidingen, waardoor die tijdelijk buiten gebruik waren. De watergroep heeft onmiddellijk een team ter plaatse gestuurd en rond 21 uur gisterenavond was het probleem opgelost."